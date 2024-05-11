"فوري" و"الفطيم" تشكلان شراكة لتعزيز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي

أعلنت "فوري" الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة الفطيم الإماراتية، بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير تجارب مالية رقمية متقدمة لعملاء الفطيم.

تهدف الشراكة إلى دمج خبرات الطرفين ومنصاتهما، وذلك من خلال استراتيجية منهجية تستهدف التعاون والابتكار في مجالات الدفع الرقمي وتقديم حلول متطورة للعملاء. من خلال منصة "Blue Rewards" التابعة لمجموعة الفطيم، ستقدم الشراكة حلول دفع مبتكرة بما في ذلك الدفع عبر الهاتف المحمول والمدفوعات اللاملامسة وخدمات الشراء والدفع لاحقاً BNPL.

تعكس هذه الشراكة التزام "فوري" بتعزيز الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في مجتمع رقمي غير نقدي، مما يساهم في توفير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة وقنوات الدفع المتنوعة للشركات والمؤسسات.

أكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، أن هذه الشراكة تعزز المكانة الريادية لـ "فوري" في قطاع المدفوعات الرقمية وتكنولوجيا البنوك، وتسهم في توسيع نطاق تقنياتها وحلولها الرقمية.

من جانبه، أكد بول كاري، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والمدفوعات في برنامج "Blue Rewards"، عن تطلعه للاستفادة من النظام الأساسي للمدفوعات الرقمية الذي تقدمه "فوري"، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستعزز خدمات الولاء والدفع للعملاء.