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السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ماجد هاني يحرز هدف التقدم لبلدية المحلة في شباك الأهلي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أحرز ماجد هاني لاعب بلدية المحلة هدف التقدم لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول
الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور
الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا

لعب الفريقان 25 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بلدية المحلة للدوري العام موسم 1992-1993، كانت المباراة الأولى يوم 18 نوفمبر 1992، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد رمضان، وآخر مباراة في 27 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 5-1 أحرز للأهلي وسام ابو علي هدفين، وهدف وحيد لكل من كريم فؤاد ورضا سليم وأنتوني موديست.

خلال هذه المباريات فاز الأهلي في 20 مباراة، وفاز بلدية المحلة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في أربع مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفاً وتلقت شباكه عشرة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 في الدور الأول لهذا الموسم، والفوز 4-0 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 3-0 وحققها الأهلي ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد ثمانية أهداف، ومحمد رمضان ووليد سليمان برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم حسام حسن برصيد ثلاثة أهداف، وهداف بلدية المحلة أكرم عبد المجيد برصيد ثلاثة أهداف.

ماجد هاني بلدية المحلة الأهلى