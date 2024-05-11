الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم العضوية الكاملة لفلسطين

رحبت الجزائر، اليوم السبت، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

واعتبرت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، أن اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجتمع الدولي على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الرسالة الأولى مفادها أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

أما الرسالة الثانية، بحسب البيان، فهي أن قيام هذه الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تسوية عادلة ودائمة ونهائية.

وأشار البيان إلى أن الرسالة الثالثة لهذا القرار هي أن المجتمع الدولي لا يقر للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بامتلاك أي حق لنقض قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه الدولة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه.

ووفقا للبيان، أكدت الجزائر تطلعها إلى مواصلة جهودها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب وكذلك مع كل ساحات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية لتكريس هذا الإجماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة باعتباره السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق.