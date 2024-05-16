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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

استعدادا لنهائي الكونفدرالية.. تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

الزمالك
الزمالك
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة  خلال  المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب  التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

الزمالك جوزيه جوميز المران الكونفدرالية نهضة بركان