بعد تصريحات حسام حسن.. طلب إحاطة لمنعه من التحدث لوسائل الإعلام

انتقد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بشدة، تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب، موضحا أنها تسيء للاعبين المصريين، والتي أدلى بها للصحفيين، مؤكدا أن هذه التصريحات ليس وقتها وقد أساءت إلى العديد من نجوم مصر فى المنتخب الوطني سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين بالخارج.

وتساءل في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: ما رأي الوزير فى تصريحات حسام حسن؟.. ولماذا لم تعلق على هذه التصريحات؟.. وأين اتحاد كرة القدم من هذه التصريحات؟ مؤكدًا أن توقيت تصريحات حسام حسن سيئ للغاية ولا يجب أن تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر.

وطالب "شمس الدين" من المسؤولين عن الرياضة المصرية، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إصدار قرار فوري بمنع الكابتن حسام حسن بالتحدث لوسائل الإعلام مستقبلًا، مع الإسراع في تعيين متحدث إعلامي لمنتخب مصر الوطني، على أن يكون ليس فقط المحترفين فى الإعلام الرياضي، ولكن ممن لهم خبرة فى مجال التدريب حتى لا تصدر منه مثل هذه التصريحات التى تسيء لنجوم مصر الكبار في عالم كرة القدم.

وأضاف النائب: "ندعم منتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن، إلا أن تلك التصريحات حتى وإن كانت صحيحة فلا يجب أن تخرج من المدير الفني للمنتخب"، مؤكدا أنه لا يصح أن يقول حسام حسن إنه لا يجد لاعب جديد من الدوري ينضم للمنتخب وأن أزمات الكرة المصرية أكبر بكثير من موضوع المدير الفني، خاصة أن الكابتن حسام حسن وشقيقه التوأم كانا على علم وإدراك كاملين بمشكلات وأزمات كرة القدم قبل أن يقبلا تحمل المسؤولية فى هذا التوقيت الذي يحلم فيه كل المصريين بوصول مصر لمسابقة كأس العالم المقبلة.

وتابع: "جلسة حسام حسن مع الصحفيين كانت يجب ألا تجرى، وكان على مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم أن يطلبوا من حسام وإبراهيم حسن ألا يقوما مثل هذه الأمور".