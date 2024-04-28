انطلاق ندوة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية في مطروح

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.



وحاضر فيها اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والكاتب الصحفى أحمد السرساوى وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وفي كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالخبراء العسكريين والإعلاميين على أرض محافظة مطروح، والتى تتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى الـثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الطاهرة، مشيرا إلى أن مؤتمر:" الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية" ياتى إمتداداً لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للإستعلامات؛ إيماناً بقوة و دور الإعلام فى التوعية والوصول إلى كافة المناطق وإنطلاقاً من أهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام فى الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعى ،ودعم جهود الدولة فى التنمية الشاملة التى قوامها الانسان، وما توليه القيادة السياسية من أهمية بناء الانسان فى كافة المجالات مع تحقيق مزيد من الحياة الكريمة له وصولا إلى أقصى المناطق، مشيرا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة لها أبعاد متعددة ومتداخلة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأمنيا، وتمثل خطراً يهدد أمن واستقرار المجتمع، مع ما نشاهده من تعرض الشباب لمخاطر قد تؤدى إلى هلاكهم وضياع أرواحهم فنحتاج إلى المصارحة التوعية لشبابنا الذين هم فى غنى عن الهجرة غير الشرعية مع عودة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية، وما تطلقه الدولة المصرية من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة ،مع الإشادة من العديد من الدول والمؤسسات الدولية بجهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع إطلاق الدولة المصرية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026).

وحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية وأنها ملاذ غير أمن يستخدمه سماسرة البشر لتدمير مستقبل الكثيرين بحجة أنها السبيل لتحسين الظروف المادية والمعيشية.



وثمن محافظ مطروح جهود ودور وسائل الإعلام المختلفة وما يتم من ندوات ومؤتمرات التوعية وورش العمل بالتعاون مع العديد من الجهات بالمحافظة في رسم الصورة الحقيقية لمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستخدام الاسلوب الاقناعى الأمثل للشباب، وقراءة صادقة للفرص المتاحة الشباب في الواقع الاقتصادي والاجتماعي من مشروعات قومية وتنموية فى كافة المجالات وفى جميع ربوع مصر وما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار المجتمع المصري لتشجيع أصحاب روؤس الاموال وتحفيزهم على إقامة المشروعات الاقتصادية التي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل مع فتح قنوات التواصل مع الشباب وتعزيز الوعى بجهود الدولة فى المجالات المختلفة.

أشاد محافظ مطروح بالوعى الدائم لأهالي مطروح حراس البوابة الغربية وتكاتفهم الدائم مع رجال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة ويقظتهم في حماية الحدود الغربية لمصر والتصدي للعديد من الأخطار ومنها تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وفي نهاية المؤتمر تم الإشارة إلى عدد من التوصيات منها أهمية تشجيع القطاع الخاص لإقامة مزيد من المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وأهمية الدور التعليمى ومحو الأمية وصولا إلى جميع المناطق، وكذلك التأكيد على دور المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات مع هذه القضية الهامة،و

أهمية دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بالمناطق الحدودية للتوعية ومنع الهجرة غير الشرعية.

"الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية" مؤتمر موسع بمطروح

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