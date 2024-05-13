جامعة الملك سلمان الدولية تعلن فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024 - 2025

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية، فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأكدت ادارة الجامعة أن التسجيل سوف يكون على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وفي ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وفقًا لسنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما أكدت إدارة الجامعة أن التقديم سوف يكون إلكترونيا فقط، عن طريق الرابط الخاص بالجامعة.

والجدير بالذكر أن التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي السابق ٢٠٢٣ فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.

وتؤكد ادارة الجامعة سعيها الدائم الى توفير كافة سبل التواصل مع ابنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.