المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير ناقلتي جنود وجرافة عسكرية للاحتلال في رفح

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، وجرافة عسكرية بعبوة شواظ في حي السلام شرق رفح". وفقا لما أورده المركز الفلسطينى للإعلام.

كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح".

وفى سياق متصل قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

وأضافت في بيان لها صدر عبر منصة "إكس"، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.

وأكدت "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار.