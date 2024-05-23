الخارجية الروسية: هناك توجه نحو عالم متعدد الأقطاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الخميس، أن العالم يتجه نحو "تعددية الأقطاب" بالرغم من الضغوط الغربية المستمرة.

وقال جالوزين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "تشهد بلادنا تحولًا عالميًا مع بروز نظام عالمي متعدد الأقطاب، وسط مقاومة قوية من الغرب الجماعي الذي يحاول بشدة التمسك بهيمنته الدولية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الظروف الحالية تبرز الحاجة إلى دول تتبنى نهجًا بناءً يحمي مصالحها ويستند إلى مبادئ العدل والمساواة واحترام القانون الدولي، ولا سيما "ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف جالوزين: "إن العولمة اليوم تفتح الطريق أمام التكامل الإقليمي، مما يساعد على تجاوز التحديات الإقليمية بشكل أكثر فعالية ويعزز الأمن الإقليمي، خاصة في القطاع الاقتصادي".

وأكد جالوزين على اهتمام موسكو الكبير بتعزيز التكامل في منطقة "أوراسيا" وتوسيع العلاقات الدولية متعددة الأطراف من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية، مشيرًا إلى أن "العامل الرئيسي في هذا الأمر هو حرص شركائنا على إقامة علاقات تعاون عميقة ومتينة".