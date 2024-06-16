جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموزع عمرو عبد العزيز 

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الجمعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"تتقدم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بخالص التعازي لأسرة ومحبي الموسيقار عمرو عبد العزيز

كان رجلا يحبه الجميع وكان شريكا في أعمال نجحت وأضافت لنا جميعا نجاح وانتشار

اسكنه الله فسيح جناته وتقبله بأفضل قبول".

وتقام صلاة الجنازة على الراحل عمرو عبد العزيز من مسجد الرحمن الرحيم، وسيتم دفنه بمدافن الأسرة بالعبور عقب صلاة العصر.

عمرو عبد العزيز تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي خلال مسيرته الموسيقية منهم الفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي أوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.