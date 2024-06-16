محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى بمكتبه بالديوان العام

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أعضاء المجلس التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعددا من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووفود من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل المحافظ، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الانبا مقار أسقف فاقوس، والعاشر من رمضان ونيافة الانبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والقس بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية والوفد الكنسي المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين، هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للإخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

قدم محافظ الشرقية الشكر والامتنان للإخوة المسيحيين، لحرصهم على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب، بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة.

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