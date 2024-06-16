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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة: المتهم بسرقة التكييفات بمدينة نصر نفذ 4 جرائم سابقة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مدينة نصر، بعد استجواب المتهم بسرقة التكييفات، أن المتهم نفذ 4 جرائم سابقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية ، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه.


وفي وقت سابق، أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (فنى تكييف) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية من أحد العقارات الكائن بدارة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط كافة الوحدات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل) أمكن ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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