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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد مستشفيات المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة ميدانية تفقدت خلالها 5 مستشفيات بمحافظة المنوفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،  واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية. 

شملت الجولة مستشفيات "حميات شبين الكوم"، "صدر شبين"، "المخ والأعصاب بشبين الكوم"، "قويسنا المركزي"، و"بركة السبع"، بالإضافة إلى المركز الصحي بشبين الكوم.

 جاءت هذه الجولة بهدف متابعة عمل المبادرات وصرف الألبان المدعمة للأطفال، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكنها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

رافق الدكتورة رشا خضر في جولتها الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، وكان في استقبالهم بالمستشفيات المعنية مدراء وأطباء المستشفيات والمراكز الصحية.

الخدمات الطبية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المراكز الصحية المنوفية حميات شبين الكوم