رئيس مركز الشهداء يتفقد أعمال مجزر المدينة

أجري طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، زيارة ميدانية لمجزر المدينة برفقة محمد عمران، نائب رئيس المدينة، لمتابعة أعمال المجزر والوقوف على مدى صحة ذبح الأضاحي.

خلال الزيارة، تأكد رئيس المدينة من اتخاذ كل الإجراءات الصحية خلال عملية الذبح، وإجراء الكشف الدقيق على الذبائح للاطمئنان على خلوها تماماً من أي مرض.

وشدد أبو حطب على ضرورة تنظيف المجزر برفع مخلفات الذبح أولاً بأول، والغسيل والتطهير المستمر خلال اليوم، بالإضافة إلى التواجد والإشراف البيطري المستمر على جميع الذبائح.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة المجازر باستمرار، والحضور الدائم لمديري الطب البيطري للكشف الطبي على الأضاحي قبل عملية الذبح حفاظاً على صحة المواطنين.