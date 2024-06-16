الخدمات البيطرية: ذبح 10 آلاف أضحية داخل المجازر الحكومية أول أيام العيد

أجرى صباح اليوم الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية زيارة إلى المجزر الرئيسي في البساتين بمحافظة القاهرة وتفقد عنابر ذبح الأضاحي للأهالي .

ورافقه د أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة وكذلك المسئولون عن المجزر .

وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي قال شاهين إن المجازر استقبلت اليوم حوالى عشرة آلاف اضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات .

ولفت إلى أن كل المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين لتشجيعهم على الذبح في المجازر بدلا من الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

وتواصل "شاهين" مع أصحاب الأضاحى واستمع اليهم حيث اشادوا بالتعامل والخدمة المقدمة من اطباء المجزر،

وزار رئيس هيئة الخدمات البيطرية حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا باجازة العيد حيث التقى ببعض الموجودين في الحديقة واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم ووجه بتيسير كل الامكانيات للزائرين والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.



وتوجه رئيس هيئة الخدمات البيطرية الى مقر الهيئة لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر وكذلك حملات التفتيش مع مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات والادارات المعنية بالهيئة.

1000054294

1000054285

1000054298

1000054288

1000054301

1000054304

1000054291