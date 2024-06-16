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الأحد 16 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف علي حق العامل في أجر إضافي خلال العمل في الأعياد

بقانون العمل الموحد..

قانون العمل
قانون العمل
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حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم ، حيث حدد القانون حق العامل في الإجازات سواء الرسمية أو الأعياد أو الإجازات السنوية والمرضية . 
حيث تستعرض (البوابة نيوز) فيما يلي المواد الخاصة بحق العامل في الحصول علي الإجازات خلال العطلات الرسمية والأعياد بأجر كامل أو العمل خلال هذه الأيام والحصول علي أجر إضافي . 
أشارت المادة (٥٢)  من القانون علي آن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد آقصي ١٣ يوما في السنة ، فيما أوضحت المادة ذاتها أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، فيما يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة الي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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