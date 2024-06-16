حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم ، حيث حدد القانون حق العامل في الإجازات سواء الرسمية أو الأعياد أو الإجازات السنوية والمرضية .
حيث تستعرض (البوابة نيوز) فيما يلي المواد الخاصة بحق العامل في الحصول علي الإجازات خلال العطلات الرسمية والأعياد بأجر كامل أو العمل خلال هذه الأيام والحصول علي أجر إضافي .
أشارت المادة (٥٢) من القانون علي آن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد آقصي ١٣ يوما في السنة ، فيما أوضحت المادة ذاتها أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، فيما يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة الي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
بوابة البرلمان
تعرف علي حق العامل في أجر إضافي خلال العمل في الأعياد
بقانون العمل الموحد..
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حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم ، حيث حدد القانون حق العامل في الإجازات سواء الرسمية أو الأعياد أو الإجازات السنوية والمرضية .
حرص قانون العمل الموحد علي تحديد كل حقوق العمال المصريين وتنظيم التعامل بينهم وبين صاحب العمل من خلال شروط وضوابط حددها القانون تحفظ حقوق الطرفين بينهم ، حيث حدد القانون حق العامل في الإجازات سواء الرسمية أو الأعياد أو الإجازات السنوية والمرضية .