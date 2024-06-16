في أول أيام عيد الأضحى.. شواطئ الغردقة تستقبل آلاف الزائرين لقضاء الإجازة

خلت شوارع مدينة الغردقة بالكامل من المارة، متجهين إلى الشواطئ العامة والخاصة لقضاء أول أيام عيد الأضحى علي البحر مع عائلتهم.

استقبلت الشواطئ العامة منذ الصباح الباكر الآلاف من الزائرين من البحر الأحمر والمدن المجاورة للاحتفال بعيد الاضحي المبارك وقضاء الإجازة بين شواطئ ومتنزهات مدينة الغردقة الساحرة.

حيث أكد، أشرف فؤاد مدير منتجع العائلات "شاطئ عام" أن المنتجع استقبل من الصباح الباكر الآلاف من الزوار، موضحا أن المنتجع يسع أكثر من 8 آلاف زائر يوميا وهي عدد المقاعد الموجودة في المنتجع العام.

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة، اليوم الأحد، أن الشاطئ يتبع إداريا محافظة البحر الأحمر، موضحا ان سعر الدخول للشاطئ ٥٠ جنيها للفرد الواحد.

وأشار فؤاد إلى أن الشاطئ مجهز بفرق إنقاذ علي اعلي مستوي تدريبي، بالإضافة الي نقطة إسعاف ثابتة للتعامل مع أي حالات طارئة علي الأرض، مضيفا أن الشاطئ مجهز بكافيهات ومطاعم وكافة السبل الترفيهية بالنسبة للأطفال وملاعب والملاهي وغيرها.

ولفت، إلى الشمسيات لحماية الزائرين من أشعة الشمس خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس علي الأهالي، مؤكدا وجود ٢ لسان بطول حوالي نصف كيلو علي جانبي الشاطئ .

كما يوجد عدد آخر من الشواطئ العامة التابعة للمحافظة بكافة مدن المحافظة بأسعار تناسب محدودي الدخل ومجهزة بأعلى مستوى ترفيهي، خاصة للزائرين من المحافظات المجاورة.

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