رونالدو يقود النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو النصر أمام الرياض، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى، وبدعم من مواطنه أوتافيو مونتيرو.

وبات كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة تهديفية خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين عبر تاريخه بـ44 مساهمة، وذلك بعدما صنع هدف العالمي في مباراة الهلال الماضية.

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 78 نقطة، خلف الهلال المتصدر، والذي بدوره حسم اللقب منذ جولات، بينما يأتي الرياض في المركز الرابع عشر وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الرياض

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.