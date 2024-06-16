رئيس أساقفة الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ، الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

وقال رئيس الأساقفة: نهنئ جميع المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، مضيفًا: نصلي في هذه المناسبات المباركة لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا.

واختتم رئيس الأساقفة مهنئاً الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يوفقهم الله في عملهم وخدمة الوطن.