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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
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عقب أدائه صلاة عيد الأضحى، استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفيفا من القيادات الأمنية والتنفيذية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة.
واستقبل المحافظ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والمقدم أحمد صفوت مساعد المستشار العسكري، والنائب هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المدن وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي عدد من الكنائس والمطرانيات على مستوى المحافظة.
وجه المحافظ الشكر للمهنئين على تشريفهم، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والتآخى، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، كما وجه الشكر للقيادات الأمنية و التنفيذية على جهودهم الملموسة فى استعداداتهم للعيد، لافتاً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء المنيا للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك رئيس جامعة المنيا سكرتير عام المحافظة صلاة عيد الأضحى عصام فرحات رئيس جامعة المنيا مدير أمن المنيا محافظ المنيا