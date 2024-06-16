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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 7 أشخاص أفراد عصابة الشرطة المزيفة، بعد سرقتهم لطالب بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد 

تلقي المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالب يفيد بتعرضه للسرقة على يد 7 أشخاص، أفراد عصابة الشرطة المزيفة بدائرة القسم، وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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