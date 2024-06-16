روسيا: مقتل محتجزي الرهائن في أحد السجون بمقاطعة روستوف

أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد مقتل محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف.



وقالت المصلحة - وفقا لموقع سبوتنيك الروسي للأنباء- إنه تم خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في روستوف، تم القضاء عليهم، وإطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى.



وكانت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن متهمين محتجزين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" إنه تم احتجاز ضابط العمليات وآمر السجن المشرف كرهائن، مشيرا إلى أن المتهمين يطالبون بالنقل وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة مركز الاحتجاز الاحتياطي وأن المفاوضات معهم مستمرة.

وأوضح أن ثلاثة من محتجزي الرهائن هم من إنجوشيا والشيشان، ويقضوا عقوبات بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في قراتشاي - تشيركيسيا، وقد حُكم عليهم بالسجن لمدة 18 عامًا ونصف العام.