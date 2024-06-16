غدا.. تامر حسني يحيي حفل عيد الأضحى في القاهرة الجديدة

يحيي النجم تامر حسني حفلا غنائيا بمناسبة عيد الأضحى في القاهرة الجديدة غدا الإثنين.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وبدأ مؤخرا تامر تصوير فيلم "ريستارت" الذي يجسد بطولته بجانب هنا الزاهد، إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وآخر أفلام تامر حسني في السينما فيلم "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.