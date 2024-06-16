غرفة عمليات تموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز والأسواق أول أيام عيد الأضحى

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية، وذلك برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التموين.

كما تعمل الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية على مراقبة موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال إجازة العيد.

وتتابع غرفة عمليات المديرية من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب).

وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز، وتنتشر فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين فى المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

وتهتم بتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفواكه بالأسواق معلنة عن اسعارها ومدد صلاحيتها، ومازالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.