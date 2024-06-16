العراق والولايات المتحدة يبحثان استمرار التعاون الثنائي لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذلك استمرار التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه جرى أيضا التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأخيرة إلى واشنطن.

وأكد الأعرجي أن مضي حكومة بلاده في تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية للنهوض بالعراق وتحقيق تطلعات شعبه.