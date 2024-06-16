غدًا.. رئيس الفنون الشعبية يفتتح أولى ليالي "عامل قلق" على مسرح البالون

يفتتح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أولى ليالي العرض المسرحي الاستعراضي الكوميدي "عامل قلق"، في الثامنة والنصف مساء غد الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

"عامل قلق" إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي تدور أحدثه في إطار كوميدي استعراضي.

يشارك في بطولة العمل النجم سامح حسين، والفنانة سمر علام، وبمشاركة فناني الفرقة القومية، ديكور حازم شبل، خدع مسرحية خالد عباس، أزياء أميرة صابر، اضاءة عز حلمي، موسيقى يحيى نديم، مخرج منفذ كريم محروس، مساعد مخرج عبده بكري، جرافيك ضياء داوود، مكياج وكوافير رحاب طايع، استعراضات هاني حسن، تأليف وأشعار محمد زناتي، أحمد الملواني، فكرة وإخراج إسلام إمام.