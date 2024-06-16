محافظ القليوبية يتفقد انتظام استقبال الأضاحي بالمجازر في أول أيام العيد

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المجازر التابعة للمحافظة بمدينتي بنها والقناطر الخيرية، لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد.

بدأ "المحافظ" الجولة بتفقد مجزر كفر سعد مدينة بنها، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري وتجدر الإشارة إلى أنه تم أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة اجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وأعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستكمل "الهجان"، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي)، التابع لقطاع الأمن الغذائي التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، 30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن فى الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن ، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القليوبية، أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجانًا، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

تفقد المجازر

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