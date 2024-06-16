رجع من الموت.. إنقاذ مُسن أصيب بجلطة حادة قبل صلاة العيد بالأقصر

نجح أطباء قسم الطوارئ بمستشفى حورس التخصصي، التابع للهيئة الرعاية العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من إنقاذ حياة مسن أصيب بجلطة حادة وحالة من الشلل الحركي وفقدان النطق فجأة وقبل صلاة العيد، وذلك في ظل رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بكافة مستشفيات ومنشآت الهيئة بالأقصر، تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بقدوم عيد الأضحى المبارك.

مستشفى حورس يستقبل حالة طارئة

وكانت كوادر الفريق الطبي الساهرة بقسم الطوارئ بمستشفي حورس التخصصي، استقبلت رجل مسن يبلغ 82 عاماً، فاقد الحركة والكلام خلال الساعات الماضية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من فحوصات وأشعة، لاستدعاء طبيب المخ والأعصاب الذي اكتشف بالفحص إصابته بجلطة حادة بالمخ، كانت من الممكن أن تؤدي إلي الوفاة أو الشلل النصفي في حال تأخر التدخل الطبي.

ووصل المصاب، إلى المستشفى بعد ظهور الأعراض بحوالي ثلاث ساعات، مما جعل الوقت المتبقي لإنقاذه من الموت أو الشلل التام للنصف الأيسر من الجسم هو وقت ضئيل جدا، لإحالة المصاب إلى أقرب عناية نظراً للإشغال الكلي لغرف العناية المركزة بالمستشفى.

فريق طبي يتعامل مع الحالة

وعليه، تم اتخاذ القرار الطبي وتجهيز سرير الطوارئ بكافة المستلزمات والقوي البشرية للتعامل الفوري، واستخدام مذيبات الجلطة وكافة الاحتياجات الأخري داخل قسم الطوارئ في الدقائق المتبقية، لينجح الأمر ويستعيد المريض قدرته علي الحركة والكلام ويعود إلى حالته الطبيعية، ويتحول حزن أهلية المريض وقلقهم عليه إلى فرح في أول أيام العيد، حيث يخضع المسن حاليا للرعاية تحت الملاحظة لحين استكمال علاجه وتعافيه.

وضم الفريق الطبي بمستشفى حورس الذي تعامل مع الحالة، كلاً من "الدكتور أسامة إبراهيم أبو الفتح أخصائي نفسية وعصبية بالمستشفي وماجستير في مذيبات الجلطة، والدكتور محمد رشدي عبد الستار أخصائي الطوارئ، ومحمود محمد الصغير مسؤول صيدلي العناية والطوارئ، وعلي سعد محمد تمريض طوارئ، ويوسف محمد قطب تمريض طوارئ"، وذلك تحت قيادة الدكتور محمد ذكي رئيس قسم العناية بمستشفي حورس التخصصي، ورعاية الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى حورس التخصصي.

المصاب (1)

المصاب (4)

المصاب (2)

المصاب (3)