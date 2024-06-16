محافظ الأقصر يوجه بتكثيف الحملات لمواجهة التعديات خلال عيد الأضحى

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، بضرورة التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد.

ونبه محافظ الأقصر، اليوم الأحد، على كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

كما شدد محافظ الأقصر، على تعامل الوحدات المحلية والمراكز والمدن وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي يستغل بعض المواطنين إجازة العيد للقيام بها، وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية.

محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الأضحى

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد شارك اليوم الأحد، آلاف المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد ابو الحجاج بالأقصر، حيث شهدت صلاة العيد حضور اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجانب عدد من قيادات ديوان عام المحافظة، وبعض قيادات مديرية الأمن، ووكلاء الوزارات المختلفة.

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر، المواطنين بالعيد متمنياً الخير والرخاء لمصر ولشعب الأقصر، مشدداً علي أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجياً من الله سبحانه بأن يُعيد تلك المناسبة على سيادتكم وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.