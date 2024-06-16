بدء ذبح أضاحي الجمعيات الأهلية بالمنيا

بدأت الجمعيات الأهلية، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد في الانطلاق لذبح 60 رأس ماشية محلية داخل مجزر المسيد بمركز العدوة المعتمد من وزراة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري .

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة المنيا تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر المسيد بمركز العدوة، ومجزر مطاى، ومجزر ابوقرقاص، ومجزر سمالوط، وذلك خلال أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق.

وأشارت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وسيتم اليوم استهداف الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع مراكز محافظة المنيا وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.