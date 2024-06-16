بالصور.. المجازر الحكومية تبدأ ذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد في المنيا

بدأت جميع مجاز محافظة المنيا، في استقبال أضاحي أهالي المحافظة بالمجان بداية من، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، عن قيام 38 مجزراً حكومياً بمختلف مراكز وقرى المحافظة بذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشدداً على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، بمتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح بالمجازر.

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