الغزواني: اقتصاد موريتانيا من أفضل اقتصادات بلدان المنطقة وبعض دول العالم

أكد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الموريتانية في انتخابات 2024 محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الحكومة اعتمدت خلال الفترة الماضية سياسة اقتصادية مكنت من صمود الاقتصاد الوطني والتحكم في التوازنات العامة، مما جعل اقتصاد موريتانيا من أفضل اقتصادات بلدان المنطقة وبعض دول العالم.

وقال الغزواني- في خطاب خلال مهرجان انتخابي نظمته حملته الانتخابية، الليلة الماضية، في مدينة النعمة جنوب شرق موريتانيا- إن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية كانت جيدة، رغم الصعوبات المتعددة، وذلك حسبما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، اليوم /الأحد/.

وأضاف أنه يعي جيدا واقع سكان ولاية الحوض الشرقي، والتي تقع في الناحية الجنوبية الشرقية من موريتانيا وعاصمتها مدينة النعمة، ويشعر بكافة المشاكل الاقتصادية التي يعانيها السكان في الولاية، مستعرضا ما تم القيام به لصالحها كتنظيم طاولة مستديرة فيها مكنت من الحصول على تعهدات من الشركاء في التنمية تقدر بحوالي 70 مليار أوقية بالعملة المحلية، وإعطاء توجيهات بتقديم 10 مليارات أوقية خلال السنة الجارية، زيادة على التمويلات المخصصة لها من مختلف القطاعات الحكومية.

وذّكر بأن محفظة الاستثمار التي وجهت لولاية الحوض الشرقي خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تعتبر الأكبر من بين مختلف الولايات بلغت 150 مليار أوقية.. مشيرا إلى أنه ينوي، في حال إعادة انتخابه، متابعة وتسريع بعض محاور برنامج الخطة الأولى، كمحور التهدئة السياسية وسنة التشاور ومحور الأمن الذي يعتبر أولوية الأولويات، والمحور المتعلق بالمجال الاجتماعي والمدرسة الجمهورية.

كما أكد عزمه مضاعفة الجهود لخوض معركة التشغيل الشامل عبر القيام بإصلاحات قوية لخلق الظروف اللازمة لإسهام الشباب بالشكل الأمثل في الإنماء الاقتصادي وفي تطوير البلاد، وشن حرب لا هوادة فيها على الفساد، وإطلاق ثورة زراعية، وتعبئة كل الجهود للاستفادة من الثروة الحيوانية.

وأوضح أن موريتانيا لديها جيش وطني منظم ومضح بكافة أفراده، ويعرف جيدا خريطة المخاطر في المنطقة كلها، ولديه استراتيجية للدفاع عن ترابه ولديه المعدات التي تمكنه من تأدية مهامه على أكمل وجه.. مشيرا إلى "أنه لا يفهم ولا يمكن أن يفهم تشكيك البعض في قدرتنا على حماية بلدنا ومواطنينا".

وطالب المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، المواطنين بالتصويت له من جديد؛ لتوطيد المكاسب المحققة، ومواجهة مختلف التحديات.