ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام و إبراهيم حسن في مباراة الزمالك و فيوتشر

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك وفيوتشر المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة و العشرين للدوري الممتاز . 
كما تواجد الجهاز المعاون و يضم طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد مدرب  و سعفان الصغير مدرب حراس المرمي و  وليد بدر مدير اداري  و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال .

جهاز المنتخب التوأم حسام حسن