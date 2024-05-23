حسام و إبراهيم حسن في مباراة الزمالك و فيوتشر

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك وفيوتشر المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة و العشرين للدوري الممتاز .

كما تواجد الجهاز المعاون و يضم طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس المرمي و وليد بدر مدير اداري و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال .