حماس: نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه رغم عمليات الإبادة الجماعية لشعب فلسطين

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأضاف هنية، خلال مقطع فيديو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": أبدينا جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونوه رئيس المكتب السياسي لحماس، بأنه تم الموافقة على اقتراح الأخوة الوسطاء المقدم لنا في السادس من مايو، والإيجابية التي عبرنا عنها خلال خطاب الرئيس بايدن، وترحيبنا بقرار مجلس الأمن الذي صدر قبل أيام، معقبًا: "ردنا على مقترح وقف إطلاق النار يتوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن".

وتابع: متمسكون بدور الوسطاء ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم، ومستمرون في العمل على كل المسارات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل.

وأردف: مستعدون لإبرام اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة وإعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل.