رئيس مدينة الأقصر يعلن برنامج احتفالات عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، برنامج الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك داخل نطاق المدينة، مشيراً إلى أن مجلس مدينة الأقصر، أنهى استعداداته لاستقبال المواطنين وزائري مدينة الأقصر خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك من حيث تجهيز الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل على مستوى المدينة.

وأوضح الشرابي، أن أجواء الاحتفالات سيطرت منذ أول العيد عقب انتهاء صلاة العيد، حيث قام مجلس مدينة الأقصر بتوزيع البلالين والحلوى على الأهالي والأطفال، بينما احتفل المصلون بالتقاط الصور التذكارية والرقص على الأغاني، حيث اكتظ الميدان بالمواطنين للاستماع بالبرامج الترفيهية والغنائية التي أعدها مسؤولو مجلس مدينة الأقصر داخل ساحة أبو الحجاج، التي تأتي في المرتبة الأولى من ساحات محافظة الأقصر، والتي تجمع أكبر عدد من مؤدي صلاة العيد، حيث تسع لأكثر من 10 آلاف مصلي.

برنامج المساء

وتابع رئيس مدينة الأقصر، أنه بالنسبة لبرنامج المساء، سيتم تنفيذ برامج احتفالية فنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصر ثقافة الأقصر، تتضمن عروضاً فنية وفقرات لفرقة الفنون الشعبية احتفاءً بقدوم العيد، مؤكداً أن هذا العمل جاء بناءً على توجيهات وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإدخال البهجة والسرور على الأهالي في هذا اليوم المبارك.

رئيس مدينة الأقصر يستقبل المهنئين

وكان اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، قد استقبل بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالاقصر، ووفد من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، لتقديم التهنئة لرئيس مدينة الأقصر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب رئيس مدينة الأقصر، بوفد الكنيسة معربا عن سعادته بهذه التهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري، داعيا الجميع مواصلة البناء والتنمية في ظل قيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأن يديم علي محافظتنا العريقة وعلي بلادنا العزيزة مصر الخير والرفعة والمزيد من الإزدهار والرخاء برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له، حرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل، تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.

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