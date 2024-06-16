رئيس جامعة الأقصر يهنئ المحافظ بحلول عيد الأضحى.. صور

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالأحضان والقبلات مهنئاً بقدوم عيد الأضحى المبارك؛ حيث تبادل رئيس الجامعة التهنئة مع قيادات العمل بمحافظة الأقصر، ورجال الشرطة، والأهالي، وسط فرحة كبيرة، وأجواء من البهجة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

رئيس جامعة الأقصر يؤدي صلاة العيد

وكان رئيس جامعة الأقصر، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة سيدي أبو الحجاج، بصحبة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن الأقصر، والشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بحضور الآلاف من أبناء الأقصر.

وتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفود كنسية

وكان الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل الوفود الكنسية لتهنئته بعيد الأضحى، في مقدمتهم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد الكنسى المرافق له، والذين قدموا التهنئة لرئيس جامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل رئيس جامعة الأقصر في مكتبه اليوم الخميس، القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر والوفد المرافق له لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بالوفود الكنسية معرباً عن اعتزازه وتقديره لتلك الزيارات التي تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز المصريين.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مهنئاً فيها بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس السيسي، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلادنا بالخير واليمن والبركات.

كما وجه رئيس الجامعة، التهنئة إلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة الأقصر بخالص التهنئة لأسرة الجامعة من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب وكل منتسبي الجامعة.

رئيس جامعة الأقصر في صلاة العيد (4)

رئيس جامعة الأقصر في صلاة العيد (2)

رئيس جامعة الأقصر في صلاة العيد (1)

رئيس جامعة الأقصر في صلاة العيد (3)

رئيس جامعة الأقصر في صلاة العيد (5)

استقبال وفد كنسي (5)

استقبال وفد كنسي (4)

استقبال وفد كنسي (2)

استقبال وفد كنسي (3)