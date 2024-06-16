طوال أيام العيد.. حفلتان لعرض "مملكة السحر والأسرار" في مسرح البالون

يعود عرض عرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" في الموسم الثاني، وذلك بداية من غد الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في حفلتين يومياً، الأولى ماتينيه في السابعة مساء، والثانية سواريه في التاسعة مساءً بقاعة صلاح جاهين في مسرح البالون بالعجوزة.

"مملكة السحر والأسرار" إنتاج فرقة تحت 18، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ويحكي العرض عن رحلة مدرسية أثناء زيارة الأهرامات، حيث يدخل الطلبة داخل الهرم لتحدث مفاجأة دخولهم عصر الفراعنة والقيام بمغامرات واكتشاف أسرار من الأهرامات.

العرض أداء صوتي حسب الظهور هبه محمد، نورهان هاني إبراهيم، عبدالرحمن طارق، دعاء محمد، حسن الشريف، إيهاب علوان، هاني إبراهيم، يحيى نديم، وفاء السيد، باسم نور، عماد عبدالعظيم، والمحركين حسب الظهور عماد عبدالعظيم، ياسر جمعة، هبه محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبدالحافظ، أحمد صالح، أحمد حسن، سوريال سعيد، نور الشرقاوي، باسم نور، محمد نوفل، محمد جاد، هشام إبراهيم، أحمد طارق، فني اكسسوار عرائس موسى سعد، محمد فتحي.

العرض من تأليف عبدالمنعم محمد، أشعار محمد زناتي، ديكور د. محمد سعد، عرائس د. أمير عبدالمسيح، موسيقى وألحان يحيى نديم، توزيع موسيقى أحمد ريكاردو، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، تنفيذ ديكور أبو العلا صابر، مساعد مخرج دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ ياسر جمعة، رؤية إخراجية عماد عبدالعظيم.