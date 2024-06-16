محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويقدم لهم هدايا الرئيس بطنطا

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الاضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور الأيتام بطنطا مقدما التهنئة لهم بالإضافة إلى توزيع هدايا الرئيس.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بينهم، حيث اطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأطمأن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم المحافظ العيدية وهدايا الرئيس لهم، داعياً المولى -عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام، كونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وسادت حالة من البهجة على الأطفال بهدايا الرئيس السيسي، معربين عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.