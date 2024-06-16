أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص في قصف روسي على دونيتسك خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية بدونيتسك فاديم فيلاشكين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، جراء قصف روسي استهدف المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال فيلاشكين حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - إن الروس قتلوا أمس ثلاثة أشخاص في أولاكلي، وأصابوا خمسة آخرين.

وبحسب قوله فإن القوات الروسية قتلت 1999 مدنيا وأصابت 5 آلاف و29 آخرين في المنطقة، مشيرا إلى أن الأرقام لا تشمل الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

