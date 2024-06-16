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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص في قصف روسي على دونيتسك خلال 24 ساعة

قصف روسي
قصف روسي
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية بدونيتسك فاديم فيلاشكين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، جراء قصف روسي استهدف المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال فيلاشكين حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - إن الروس قتلوا أمس ثلاثة أشخاص في أولاكلي، وأصابوا خمسة آخرين.
وبحسب قوله فإن القوات الروسية قتلت 1999 مدنيا وأصابت 5 آلاف و29 آخرين في المنطقة، مشيرا إلى أن الأرقام لا تشمل الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.
 

قصف روسي القوات الروسية