مسئول روسي: مؤتمر أوكرانيا بسويسرا يعد محاكمة لموسكو

قال سيرجي تسيكوف، عضو مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى بالجمعية التشريعية الروسية، إن المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا لا علاقة له بتحقيق السلام في أوكرانيا، ولكنه يعد محاكمة لروسيا.

وأضاف تسيكوف حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم /الأحد/ - "إن هذا ليس مؤتمرا لتحقيق السلام في أوكرانيا.. إنما هو محاكمة لروسيا، لقد عقدوه لهذا الغرض، ومن الواضح أنهم يستخدمون هذا المؤتمر فقط للحفاظ على هيمنتهم ونفوذهم".

وأشار المشرع الروسي، إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر تعرف التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضي في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية وتقوم بمناقشتها، وقال: "لقد حدد فلاديمير بوتين بوضوح موقف روسيا في هذه المرحلة".

وقدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، في وقت سابق، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوهانسيك ودونيتسك الشعبيتين وزابوروجيا وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذه المبادرة.