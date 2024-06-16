محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية لتقديم التهنئة للمواطنين بعيد الأضحى

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الأضحي المبارك.

وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين، للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة.

والتقى المحافظ، بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمني لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف، والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومسئولي الصحة وري القناطر الخيرية.

حدائق القناطر

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