لؤي الخطيب يؤكد أهمية الإعلام التقليدي في توصيل الرسالة الإعلامية

قال لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، إنه على الرغم من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» ودورها في المجتمع، ودور صنّاع المحتوى في السوشيال ميديا بشكل أساسي، إلا أنّ الإعلام التقليدي مهم للغاية.

وأضاف الخطيب خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أنً الإعلام التقليدي بداخل كل البيوت المصرية، مؤكدا على أهميته وأنه الأساس من خلال معاييره الموضوعية المنضبطة في التحكم في المجتمعات.

وتابع الإعلامي وصانع المحتوى: «لازم الرسالة الإعلامية تبقى بشكل أساسي في الإعلام التقليدي، لأنه موجود في كل البيوت ولأنه منضبط».