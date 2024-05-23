ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لؤي الخطيب يؤكد أهمية الإعلام التقليدي في توصيل الرسالة الإعلامية

لؤي الخطيب، الإعلامي
لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، إنه على الرغم من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» ودورها في المجتمع، ودور صنّاع المحتوى في السوشيال ميديا بشكل أساسي، إلا أنّ الإعلام التقليدي مهم للغاية.

وأضاف الخطيب خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أنً الإعلام التقليدي بداخل كل البيوت المصرية، مؤكدا على أهميته وأنه الأساس من خلال معاييره الموضوعية المنضبطة في التحكم في المجتمعات.

وتابع الإعلامي وصانع المحتوى: «لازم الرسالة الإعلامية تبقى بشكل أساسي في الإعلام التقليدي، لأنه موجود في كل البيوت ولأنه منضبط».

لؤي الخطيب الإعلامي وصانع المحتوى مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا