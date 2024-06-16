غدا.. الموسم الثاني لعرض "الأرتيست" على مسرح الهناجر

يبدأ الموسم الثاني للعرض المسرحي "الأرتيست"، في الثامنة مساء غد الإثنين، 17 يونيه، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ويستمر ليالي عرضه حتى 20 يونيه الجاري.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تعد رمزا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين منهم: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

العرض ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر، ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس، وقد شارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، أحمد شبل، ومروة حسن، مخرج منفذ ياسر أبو العينين، وخالد مانشي، تأليف وإخراج محمد زكي.