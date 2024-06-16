وسام صليبِ القبرِ المقدَّسِ لـ وديع سعادة

قلد المطران خريستوفوروس ببركةِ البطريرك ثيوفيلوس الثّالثِ بطريركِ المدينةِ المقدَّسةِ وبقرارٍ من المجمعِ المقدّسِ وِسامِ صليبِ القبرِ المقدَّسِ لـ وديع ميخائيل ناصر سعادة في دارِ المُطرانيَّة - عمّان.

بكلمتِه أشادَ المطران بالدّورِ الذي أظهرهُ وديع سعادة في خدمةِ كنيسةِ القدّيسِ نيقولاوس في مدينةِ العقبة والوطنِ على مدارِ السّنواتِ المُنصرمة، ويأتيَ هذا التّكريمُ من قِبَلِ البطريركيَّةِ تعبيرًا عن محبّتِها لأبنائِها المُتأصِّلينَ بإرثِهِم الرّوميّ وتقديرًا لخدمتِهِم وتفانيهم لكنيستِهِم المقدسيَّة أُمّ الكنائس .

بدورهِ، أعربَ عن فخرِهِ واعتزازِهِ بتقليدهِ هذا الوسامَ الرّفيعَ الذي يؤكِّدُ اهتمامَ البطريرك بأبناءِ الكنيسةِ والوطن.

حضرَ مراسِمَ التّكريمِ الأرشمندريت أندراوس شاميّة الرّئيسُ الرّوحيّ لمحافظةِ العقبة وعددٌ من الآباءِ الكهنةِ وذوو سعادة.

يُذكَرُ أنَّ وديع ميخائيل ناصر سعادة من مواليدِ مدينة رفيدية في نابلس عام 1952 درس الإبتدائيَّةَ والثّانويَّةَ في مدرسةِ كتيبة في نابلس والتحقَ لدراسةِ الدّبلومِ في بيت حنينا، متزوّجٌ من مها سليم بشارة قفعيتي وله ثلاثة أبناء، عملَ في عدّةِ شركاتٍ خاصّةٍ في محافظة العقبة وقد سخَّرَ صوتَه وموهبتَه في خدمةِ التّرتيلِ لأكثر من 57 عامًا في عدّة كنائس ومنها القدّيس موسى الحبشيّ وكنيسة البشارة في مدينة رفيدية نابلس وكنيسة القدّيس نيقولاوس في مدينة العقبة