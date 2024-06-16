البيت الفني للفنون الشعبية يفتح أبوابه لجمهور العيد بمسرحيتين وفقرات السيرك القومي

يفتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أبوابه لجمهور عيد الأضحى المبارك بداية من أول أيام العيد بحفلتين للسيرك القومي بالعجوزة.

تقام الحفلة الأولى الماتينيه في السادسة مساء، والأخرى سواريه في التاسعة مساء، وذلك طوال أيام العيد، حيث يقدم فنانو السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه، برنامجا استعراضيا حافلا لأكثر من 14 فقرة متنوعة منها: "الخناجر، والجنجلير، والتوازن، والسلم المتحرك، والسلك، والطوق الهوائى، والمطبخ الصينى، والكورة، والبسكليت، والتيابلو، والشرايط، والكرابيك، والحربة الصينية، والكلاب البوبى، والمهرج.." وغيرها من الفقرات الممتعة والخطيرة، ويختتم البرنامج باستعراض لأولاد ياسين، إلى جانب استعراض الوحوش المفترسة للأسود والنمور تقدمها الفنانة لوبا الحلو.

عرض عامل قلق

ويفتتح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أولى ليالي العرض المسرحي الاستعراضي الكوميدي "عامل قلق"، في ثاني أيام العيد في الثامنة والنصف مساء على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

"عامل قلق" إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، ومن بطولة النجم سامح حسين، والفنانة سمر علام، بمشاركة فناني الفرقة القومية، ديكور حازم شبل، خدع مسرحية خالد عباس، أزياء أميرة صابر، إضاءة عز حلمي، موسيقى يحيى نديم، مخرج منفذ كريم محروس، مساعد مخرج عبده بكري، جرافيك ضياء داوود، مكياج وكوافير رحاب طايع، استعراضات هاني حسن، تأليف وأشعار محمد زناتي، أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

عرض مملكة السحر والأسرار

ويعود عرض عرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" في الموسم الثاني، وذلك إبتداء من ثاني أيام عيد الأضحى، في حفلتين يومياً، الأولى ماتينيه في السابعة مساء، والثانية سواريه في التاسعة مساءً بقاعة صلاح جاهين في مسرح البالون بالعجوزة.

"مملكة السحر والأسرار" إنتاج فرقة تحت 18، ويحكي العرض عن رحلة مدرسية أثناء زيارة الأهرامات، حيث يدخل الطلبة داخل الهرم لتحدث مفاجأة دخولهم عصر الفراعنة والقيام بمغامرات واكتشاف أسرار من الأهرامات.

العرض أداء صوتي حسب الظهور هبه محمد، نورهان هاني إبراهيم، عبدالرحمن طارق، دعاء محمد، حسن الشريف، إيهاب علوان، هاني إبراهيم، يحيى نديم، وفاء السيد، باسم نور، عماد عبدالعظيم، والمحركين حسب الظهور عماد عبدالعظيم، ياسر جمعة، هبه محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبدالحافظ، أحمد صالح، أحمد حسن، سوريال سعيد، نور الشرقاوي، باسم نور، محمد نوفل، محمد جاد، هشام إبراهيم، أحمد طارق، فني اكسسوار عرائس موسى سعد، محمد فتحي.

العرض من تأليف عبدالمنعم محمد، أشعار محمد زناتي، ديكور د. محمد سعد، عرائس د. أمير عبدالمسيح، موسيقى وألحان يحيى نديم، توزيع موسيقى أحمد ريكاردو، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، تنفيذ ديكور أبو العلا صابر، مساعد مخرج دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ ياسر جمعة، رؤية إخراجية عماد عبدالعظيم.