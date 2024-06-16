تزامنا مع عيد الأضحى.. انتشار فرق المبادرات الرئاسية في ميادين شمال سيناء

وجه الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بتواجد الفرق الطبية المختلفة الخاصة بالمبادرات حول تجمعات المواطنين وذلك في ميادين "جامع النصر والمالح" بالمحافظة أثناء عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تعمل على مدار 24 ساعة، ووضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للمواطنين المترددين علي الميادين والتجمعات العامة، وخلال ايام عيد الأضحى مهنئاَ أهالينا بشمال سيناء بعيد الأضحى المبارك.

وكلف بدر مديري الإدارات الفنية بديوان عام المديرية بالمتابعة المستمرة والوقوف على الاحتياجات الضرورية للعمل وتوفيرها وبصفة عاجلة.

و ذكر فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام أن الخدمات الطبية مستمرة بالوحدات والمراكز الحضرية وشملت المبادرات الرئاسية تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات و أشار إلى دعم الفرق الطبية بفرق التثقيف الصحي من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين خلال عيد الأضحى المبارك .