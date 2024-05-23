"أطباء بلا حدود" تحذر من إغلاق مستشفى العودة في غزة

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تحذيرًا مستعجلاً بشأن إغلاق مستشفى العودة في قطاع غزة بعد حصار استمر لمدة 4 أيام، مؤكدة أن هذا الإغلاق يأتي في سياق الاستهداف المنهجي الإسرائيلي للمرافق الصحية في القطاع، وهو ما يعتبر شريان الحياة لسكان شمال غزة.

وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الذي صدر عنها اليوم الخميس، فإن مستشفى العودة يعتبر مركزًا حيويًا لتقديم الخدمات الطبية للسكان في شمال قطاع غزة، ويعد مصدرًا رئيسيًا للرعاية الطبية والعلاج الضروري للمصابين والمرضى والجرحى منذ سنوات. وتؤكد المنظمة أن إغلاق المستشفى بسبب الحصار الإسرائيلي يعرض حياة السكان للخطر ويحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.

تأتي هذه المستجدات في إطار انتهاكات متكررة تمارسها إسرائيل ضد المرافق الصحية في قطاع غزة، والتي تعرقل جهود توفير الخدمات الطبية الأساسية للسكان المحاصرين في المنطقة، وتشدد المنظمة على أن هذا النوع من الاستهداف يعد انتهاكاً خطيرًا لحقوق الإنسان ويجب أن يتوقف فورًا.