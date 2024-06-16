جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيد المزيد من كل شرائح المجتمع

قال بيني جانتس، وزير الدفاع الذي استقال من حكومة الحرب الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف جانتس، أنه حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد.

وفي سياق متصل، كشف حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، عن تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الغبرا، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن وزير الدفاع الإسرائيلي يريد التركيز على موضوع الجبهة الشمالية والحرب المرتقبة مع حزب الله، لكن الولايات المتحدة لها موقف واضح، وهي ضد أي حرب إضافية، وضد فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.