رسالة نورهان لحنان ترك: أحلى عيدية وأجمل مفاجأة هو قلبك

وجهت الفنانة نورهان رسالة إلى الفنانة حنان ترك، بعد استضافة الأخيرة لها فى منزلها، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

ونشرت الفنانة نورهان على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الفنانة حنان ترك بعد اللقاء الذي جمعهما.

وعلقت على الصورة "أحلى هدية وعيدية ليا وأجمل مفاجأة فى العيد، كانت قلب حنان إللى هو فعلاً فيض من الحنان، الصورة دى من أمام منزلها بعد ما استضافتنى، واللى مصورنى ابنها محمد".

وتابعت نورهان "بدعيلها ربنا يباركلها فيه وفى أولادها القمرات كلهم، ويرزقها الحب كله صبا صبا من كل من حولها، ويجازيها خير من واسع فضله على قلبها الأبيض".

وإختتمت "كنت ومازلت معجبة من معجبينك، وأصبحت أشد إعجاباً بعد ما ساعتنى رحابة قلبك، ومش هنسي نصايحك يا حنان حاضر".



تفاعل الجمهور على الصورة، وجاءت التعليقات الإشادة بهم وتبادل المتابعين ورواد السوشيال ميديا التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى.

شاركت الفنانة نورهان فى مسلسل "حكايات جروب الماميز"، بطولة خالد سليم، انتصار، نورهان، رباب ممتاز، دينا فؤاد، تأليف هانى سرحان والإخراج أحمد صالح.