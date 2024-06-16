صور| نشوب حريقين في مزارع نخيل وحظائر ماشية بالوادي الجديد

نشب حريقان في مزرعتين وحظيرتين للماشية، اليوم الأحد، بقريتين بمركزين إداريين في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريقين بمركزي الخارجة وبلاط.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل وحظيرة للماشية بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وجار الإطفاء وإخماد النيران وعملية التبريد، فيما نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق الثاني والذي اندلع أيضا في مزرعة وحظيرة ماشية بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة دون نفوق للحيوانات وجاري أعمال التبريد.

فيما تحرر محضران بالحريقين وجاري انتداب قسم الأدلة الجنائية لمعاينة موقعي الحريق، واعداد تقرير عن ملابساته بعد حصر الخسائر، بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والبيطري فيما جار تحويل المحضرين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخماد حرائق نخيل بالوادي الجديد (1)

اخماد حرائق نخيل بالوادي الجديد (2)

اخماد حرائق نخيل بالوادي الجديد (3)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه لاخماد حريق قرية تنيدة بمركز بلاط (1)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه لاخماد حريق قرية تنيدة بمركز بلاط (2)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه لاخماد حريق قرية تنيدة بمركز بلاط (3)

نشوب حريقين في مزارع نخيل وحظائر ماشية بمركزين في الوادي الجديد (1)

نشوب حريقين في مزارع نخيل وحظائر ماشية بمركزين في الوادي الجديد (2)